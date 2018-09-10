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Президент Молдови після аварії заявив, що "обійшлося без важких травм"

Суспільство | 10-09-2018, 05:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    
Президент Молдови Ігор Додон заявив, що в результаті аварії за участю його кортежу на трасі Кишинів-Калараш у нього та членів його сім'ї "все обійшлося без важких травм".

Як повідомляє NewsMaker.md, повідомлення Додон розмістив за кілька годин після ДТП на своїй сторінці у Facebook.

"Все в порядку, для мене і членів моєї сім'ї все обійшлося без важких травм", - наголошується в сообщееніі президента Молдови.



В автомобілі, який зіткнувся з вантажівкою, разом з ним була його мати і один із синів. Усі зазнали легких ушкоджень. Докладніших деталей інциденту Додон не повідомив.

9 вересня президент Молдови Ігор Додон потрапив у ДТП, главу держави госпіталізували. Стан Додона оцінювали як задовільний: у нього декілька подряпин та синці.

Разом з тим повідомлялося, що мати Додона серйозно постраждала в аварії.

Зазначалося, що вантажівка, яка здійснювала обгін машини з президентського кортежу, виїхала на зустрічну смугу, де врізалася в автомобіль президента Молдови і джип його охорони.

В результаті зіткнення автомобіль глави держави і джип його охорони перекинулися.
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