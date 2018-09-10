Понад 700 росіян у Британії можуть втратити "візу інвестора" через отруєння Скрипалів - ЗМІ Суспільство | 10-09-2018, 05:31 0 103 Понад 700 заможних росіян у Великій Британії можуть мати проблеми із продовженням "візи інвестора", оскільки Лондон планує скоротити в країні вплив Кремля, якого звинувачують в організації отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері.



Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на джерела у британському Міністерстві внутрішніх справ.



Зазначається, що Лондон має намір переглянути понад 3 тисячі інвестиційних віз, виданих із 2008 року росіянам та іншим іноземцям.



Газета з посиланням на джерела пише, що деякі іноземці , у тому числі росіяни, втратять візи, якщо уряд знайде в них "докази серйозних фінансових порушень".



"Саме через це в травні виникли проблеми з продовженням візи у російського олігарха Романа Абрамовича, власника англійського футбольного клубу "Челсі", - йдеться у статті.



Рейчел Девіс Тека, представник міжнародної правозахисної організації Transparency International, підтримала нові заходи.



"Упродовж 2008–2015 років сотні громадян Росії, країни з високим рівнем корупції, отримали візи інвесторів без належної перевірки капіталів", - підкреслила вона.



Минулого тижня у британському парламенті закликали зробити візовий режим зручнішим "для простих росіян і складнішим для олігархів" - на тлі звинувачень проти двох громадян Росії, підозрюваних в отруєнні нервово-паралітичною речовиною "Новічок" Сергія і Юлії Скрипалів.



Нагадаємо, британські прокурори 5 вересня назвали імена двох підозрюваних росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це - Александр Петров та Руслан Боширов.



Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що росіяни є офіцерами ГРУ – військової розвідки РФ. Британія отримала європейський ордер на арешт росіян.



Пізніше у Лондоні заявили, що підозрюваних в отруєнні у Солсбері росіян спіймають та притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо вони коли-небудь виїдуть за межі Росії.