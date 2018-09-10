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У РФ заявили, що США застосували у Сирії фосфорні бомби. Пентагон заперечує
|Суспільство | 10-09-2018, 05:32
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|Російські військові заявили у неділю, що 2 американські літаки F-15 завдали ударів по сирійській провінції Дейр-ад-Зор фосфорними боєприпасами. У Пентагоні заперечили цю інформацію.
Про це повідомляє Reuters.
"Повітряні удари були спрямовані на село Хаджін, останній опорний пункт Ісламської Держави в Сирії, що призвело до пожеж, але не було інформації про жертви, сказали російські військові", - цитує Reuters повідомлення російських інформагентств "ТАСС" і "РИА Новости".
"Застосування озброєнь з білим фосфором заборонено додатковим протоколом Женевської конвенції 1949 року. Бомби з цією речовиною вважаються зброєю масового ураження", - заявили в РФ.
Представник Пентагону заперечив, що американські літаки скинули фосфорні бомби.
"У цей час ми не отримали повідомлень про будь-яке використання білого фосфору", - підкреслив командувач Шон Робертсон.
"Військові частини у цьому районі навіть не мають фосфорних боєприпасів будь-якого виду", - додав він.
"Напруженість між США та Росією посилилася в останні дні, оскільки адміністрація Трампа розглядає військові варіанти, якщо Сирія проігнорує застереження Вашингтона від застосування хімічної зброї у нападі на Ідліб, останнього великого анклаву повстанців, які протистоять сирійському уряду", - йдеться у статті Reuters.
Як повідомлялось, російська та сирійська авіація відновила інтенсивне бомбардування у провінціях Ідліб і Хама в неділю на тлі спроб Дамаска витиснути сирійських повстанців з їхнього останнього оплоту після того, як російсько-ірансько-турецький саміт не зміг домовитись про перемир’я.
ТЕМИ: РОСІЯ США СИРІЯ
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