Смертельне ДТП у Одесі: у мережі з'явилося відео з камер спостереження Суспільство | 10-09-2018, 05:37 0 103 У мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксовано момент смертельної ДТП в Одесі, коли BMW влетіло на зупинку транспорту.



На відео, опублікованим одеським виданням "Думская", видно, як на зупинці й перед пішохідним переходом стоять люди. Потім з'являється BMW й на величезній швидкості збиває пішоходів.



На відео видно двох людей, збитих водієм BMW.



Як повідомляє "УНІАН" з посиланням на ГУ Нацполіції в Одеській області, водій BMW раніше уже потрапляв у схоже ДТП - весною 2017 року на Південній залізниці в Одесі він влетів у зупинку громадського транспорту у результаті зіткнення з Toyota Yaris.



"Але, на щастя, на зупинці не було людей. У результаті пошкодженими виявилися лише трансопртні засоби", - заявили у поліції.



"Його BMW мчав зі швидкістю близько 200 км/год, хоча в поліцейському протоколі зазначено, що швидкість авто не перевищувала 60 км/год.



Назустріч порушнику тоді пішли і в Суворовському районному суді, закривши справу про адміністративне правопорушення суто з формальних підстав - у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи терміну накладення адміністративного стягнення", - розповіли у відомстві.



"Водій-порушник залишився безкарним і продовжував систематично порушувати правила дорожнього руху, більше того, постійно брав участь у нелегальних автоперегонах вулицями Одеси", - наголосили у поліції.



Нагадаємо, 8 вересня внаслідок ДТП, що сталася в Одесі, загинули 55-річна жінка та 52-річний чоловік, пасажир BMW - 20-річна дівчина, а також 30-річна жінка та курсант, які стояли на узбіччі, зазнали травм.



Ще один пішохід перебуває у тяжкому стані в лікарні, його особу наразі не встановлено.



Прокуратура Одеської області повідомила про підозру водію BMW за підозрою у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.