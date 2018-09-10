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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат
|Суспільство | 10-09-2018, 07:56
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|Минулої доби бойовики 25 разів порушили режим тиші, двічі - із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Від початку поточної доби зафіксовано 2 обстріли позицій ОС, втрат серед українських військових немає.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 10 вересня.
"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Світлодарськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине", - підкреслили у штабі.
Бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"З мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції ОС поблизу населених пунктів Водяне та Лебединське на Маріупольському напрямку.
Вдень в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку один із опорних пунктів був обстріляний з озброєння бойової машини піхоти", - йдеться у звіті.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом доби не було.
За даними розвідки, поранено 4 бойовиків.
"Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Втрат серед українських військових немає", - наголосили у прес-центрі.
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