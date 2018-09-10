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У Давидівській ОТГ розпочали безоплатне консультування громадян із земельних питань
|Суспільство | 10-09-2018, 16:47
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Сьогодні, 10 жовтня, у Давидівській ОТГ Львівської області розпочали безоплатні консультації для громадян із земельних питань. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.
Загалом заплановано 11 консультацій - у селах Виннички, Кротошин, Чишки, Пасіки-Зубрицькі та с. Давидові, які відбуватимуться у приміщеннях сільрад та триватимуть з 10:00 до 16:00 години. Консультації із земельних питань можуть отримати також мешканці інших населених пунктів, які приїдуть до приміщення відповідних сільрад у зазначений час. Консультації є безкоштовними і триватимуть у Давидівській ОТГ до кінця жовтня.
Юридичні консультації надаватимуть працівники Першого львівського місцевого центру з надання Безоплатної вторинної правової допомоги.
Зазначимо, що виїзні консультації громадян із земельних питань у сільській місцевості відбуваються в межах Проекту Світового банку та Євросоюзу «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами» у співпраці з Координаційним центром з надання правової допомоги Міністерства юстиції.
Графік консультацій можна переглянути тут.
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