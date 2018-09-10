У Давидівській ОТГ розпочали безоплатне консультування громадян із земельних питань Суспільство | 10-09-2018, 16:47 0 86



Сьогодні, 10 жовтня, у Давидівській ОТГ Львівської області розпочали безоплатні консультації для громадян із земельних питань. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Загалом заплановано 11 консультацій - у селах Виннички, Кротошин, Чишки, Пасіки-Зубрицькі та с. Давидові, які відбуватимуться у приміщеннях сільрад та триватимуть з 10:00 до 16:00 години. Консультації із земельних питань можуть отримати також мешканці інших населених пунктів, які приїдуть до приміщення відповідних сільрад у зазначений час. Консультації є безкоштовними і триватимуть у Давидівській ОТГ до кінця жовтня.

Юридичні консультації надаватимуть працівники Першого львівського місцевого центру з надання Безоплатної вторинної правової допомоги.

Зазначимо, що виїзні консультації громадян із земельних питань у сільській місцевості відбуваються в межах Проекту Світового банку та Євросоюзу «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами» у співпраці з Координаційним центром з надання правової допомоги Міністерства юстиції.

Графік консультацій можна переглянути тут.

