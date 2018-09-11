На Донбасі виявлені новітні російські системи РЕБ Суспільство | 11-09-2018, 06:56 0 84 На сході України виявлено новітню систему радіоелектронної боротьби, що надійшла на озброєння Збройних сил Росії в цьому році, а також кілька інших сучасних систем.



Про це йдеться в дослідженні DFRLab, опублікованому на сайті bellingcat.



Нещодавно моніторингова група ОБСЄ опублікувала важливе спостереження, пов'язане з російськими системами радіоелектронної боротьби на Донбасі: кадри чотирьох сучасних російських комплексів РЕБ, в тому числі новітнього РБ109-А "Былина", який був вперше застосований в ході навчань "Запад-2017" і надійшов на озброєння Збройних сил (ЗС) Росії тільки в цьому році.



Хоча СММ ОБСЄ в Україні опублікувала результати спостережень тільки 11 серпня, їх безпілотник малої дальності спостерігав чотири російських системи РЕБ ще 28 липня. Невідомо, чому ОБСЄ не публікувала результати спостережень протягом двох тижнів.



"28 липня в непідконтрольних уряду районах міні-БПЛА СММ виявив 4 різні системи радіоелектронної боротьби ("Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" і 1 комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репеллент- 1") біля н. п. Чорнухине (64 км на північний захід від Луганська)", - сказано в повідомленні.



З чотирьох російських систем РЕБ, які помітив безпілотник ОБСЄ 28 липня, тільки одна ( "Леер-3") раніше спостерігалася в Україні, а інші три ( "Красуха-2", "Былина" і "Репеллент-1") раніше на сході Україна офіційно не спостерігалися.



Система "Репеллент-1" була розроблена в 2016 році. Ця система здатна виводити з ладу безпілотники на відстані 30-35 кілометрів. В основному вона призначена для відбиття масових атак безпілотників.





"Російське рішення розмістити в Україні цю суперсучасну систему радіоелектронної боротьби явно призначене для виведення з ладу як нейтральних наглядових безпілотників СММ ОБСЄ, так і розвідувальних і озброєних безпілотників українських сил", - наголошується в статті.



"Красуха-2" порівняно старше за "репеллент-1" і "Былина". Вона перебуває на озброєнні ЗС Росії з 2014 року. Ця система може глушити різні цілі, в тому числі безпілотники, ракети і радари літаків, на відстані в сотні кілометрів.





"Былина" - найсучасніша система РЕБ, помічена ОБСЄ. Її представили публіці тільки в минулому році і досі спостерігали тільки на навчаннях "Запад-2017". Повідомляється, що ця система використовує (або буде використовувати після закінчення розробки) "можливості штучного інтелекту на основі машинного навчання" для розстановки пріоритетів і придушення електронних сигналів.





Фотографія вище - одне з небагатьох відомих зображень системи "Былина", оскільки вона не була сфотографована або знята на відео під час навчань "Запад-2017". Це фото було взято зі звіту 2017 року щодо засобів радіоелектронної боротьби в Збройних силах Росії.



Ще одна система, недавно помічена ОБСЄ, раніше вже спостерігалася на Донбасі. Це "Леер-3" - високотехнологічна російська система, здатна вносити хаос у роботу телекомунікаційних систем.





Ця система була сфотографована в Донецьку ще в 2016 році, про що повідомляли представники України в ОБСЄ. БЛА "Орлан-10", якими оснащений комплекс "Леер-3", неодноразово збивали в небі над Донбасом. Ці безпілотники виробляються в Санкт-Петербурзі і не застосовуються ніде в Збройних силах України.



Ця знахідка підкреслює посилення спроб Росії запобігти моніторингу конфлікту в Україні з безпілотників. Також це ще один доказ подальшої участі російських військових у конфлікті на території України і спроб приховати цю участь.



За останні чотири роки Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні спостерігала і фотографувала різні російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) в зоні конфлікту. Відомо, що ці системи застосовувалися проти безпілотників СММ, що обмежувало можливості моніторингової групи зі спостереження за порушеннями Мінських угод.



СММ ОБСЄ в Україні неодноразово повідомляла про спроби заглушити їх безпілотники, які спостерігали порушення Мінських угод на непідконтрольній українській владі території.