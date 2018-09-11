На Донбасі виявлені новітні російські системи РЕБ

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 11/09/2018 Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків...>> Сімейне фермерське господарство може здійснювати діяльність на єдиному податку 4-ї групи...>> Пілотний проект ДФС України «Електронний чек» в дії...>> Подання заключної звітності до фіскальної служби при припиненні підприємницької діяльності є обов’язковою умовою...>> Податковий календар на вересень 2018 року...>> Фізичні особи – пенсіонери за віком мають право на пільгу зі сплати земельного податку...>> Триває пілотний проект ДФС "Електронний чек"...>> Нові сервіси в Електронному кабінеті при реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування...>> Коли новоствореному ФОП подавати заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування третьої групи, якщо термін її подання припадає на святковий або вихідний день?...>> Платники єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Клімкін розповів, як слід реагувати на провокації РФ в Азовському морі...
 >>> 
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Україна та Грузія співпрацюватимуть у боротьбі зі "злодіями в законі"...
11-09-2018, 07:04  >>> 
Засудженого за вбивство Нємцова перевели в іншу колонію...
10-09-2018, 09:18  >>> 
У Парижі невідомий поранив ножем 7 людей...
10-09-2018, 05:35  >>> 
   Здоров'яЗдоров
В операційне хірургічне відділення № 2 придбали сучасне обладнання і капітально відремонтували весь операційний блок...
10-09-2018, 15:02  >>> 
«Питання інтенсивної терапії, операційних — завжди в пріоритеті», — В. Зуб...
10-09-2018, 14:48  >>> 
У Львові декларацію з лікарем підписали майже 417 тисяч містян...
04-09-2018, 18:01  >>> 
Одежда оптом по Дропшиппингу https://vsestilno.com.ua/dropshipping/.

На Донбасі виявлені новітні російські системи РЕБ

Суспільство | 11-09-2018, 06:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    
На сході України виявлено новітню систему радіоелектронної боротьби, що надійшла на озброєння Збройних сил Росії в цьому році, а також кілька інших сучасних систем.

Про це йдеться в дослідженні DFRLab, опублікованому на сайті bellingcat.

Нещодавно моніторингова група ОБСЄ опублікувала важливе спостереження, пов'язане з російськими системами радіоелектронної боротьби на Донбасі: кадри чотирьох сучасних російських комплексів РЕБ, в тому числі новітнього РБ109-А "Былина", який був вперше застосований в ході навчань "Запад-2017" і надійшов на озброєння Збройних сил (ЗС) Росії тільки в цьому році.

Хоча СММ ОБСЄ в Україні опублікувала результати спостережень тільки 11 серпня, їх безпілотник малої дальності спостерігав чотири російських системи РЕБ ще 28 липня. Невідомо, чому ОБСЄ не публікувала результати спостережень протягом двох тижнів.

"28 липня в непідконтрольних уряду районах міні-БПЛА СММ виявив 4 різні системи радіоелектронної боротьби ("Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" і 1 комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репеллент- 1") біля н. п. Чорнухине (64 км на північний захід від Луганська)", - сказано в повідомленні.

З чотирьох російських систем РЕБ, які помітив безпілотник ОБСЄ 28 липня, тільки одна ( "Леер-3") раніше спостерігалася в Україні, а інші три ( "Красуха-2", "Былина" і "Репеллент-1") раніше на сході Україна офіційно не спостерігалися.

Система "Репеллент-1" була розроблена в 2016 році. Ця система здатна виводити з ладу безпілотники на відстані 30-35 кілометрів. В основному вона призначена для відбиття масових атак безпілотників.


"Російське рішення розмістити в Україні цю суперсучасну систему радіоелектронної боротьби явно призначене для виведення з ладу як нейтральних наглядових безпілотників СММ ОБСЄ, так і розвідувальних і озброєних безпілотників українських сил", - наголошується в статті.

"Красуха-2" порівняно старше за "репеллент-1" і "Былина". Вона перебуває на озброєнні ЗС Росії з 2014 року. Ця система може глушити різні цілі, в тому числі безпілотники, ракети і радари літаків, на відстані в сотні кілометрів.


"Былина" - найсучасніша система РЕБ, помічена ОБСЄ. Її представили публіці тільки в минулому році і досі спостерігали тільки на навчаннях "Запад-2017". Повідомляється, що ця система використовує (або буде використовувати після закінчення розробки) "можливості штучного інтелекту на основі машинного навчання" для розстановки пріоритетів і придушення електронних сигналів.


Фотографія вище - одне з небагатьох відомих зображень системи "Былина", оскільки вона не була сфотографована або знята на відео під час навчань "Запад-2017". Це фото було взято зі звіту 2017 року щодо засобів радіоелектронної боротьби в Збройних силах Росії.

Ще одна система, недавно помічена ОБСЄ, раніше вже спостерігалася на Донбасі. Це "Леер-3" - високотехнологічна російська система, здатна вносити хаос у роботу телекомунікаційних систем.


Ця система була сфотографована в Донецьку ще в 2016 році, про що повідомляли представники України в ОБСЄ. БЛА "Орлан-10", якими оснащений комплекс "Леер-3", неодноразово збивали в небі над Донбасом. Ці безпілотники виробляються в Санкт-Петербурзі і не застосовуються ніде в Збройних силах України.

Ця знахідка підкреслює посилення спроб Росії запобігти моніторингу конфлікту в Україні з безпілотників. Також це ще один доказ подальшої участі російських військових у конфлікті на території України і спроб приховати цю участь.

За останні чотири роки Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні спостерігала і фотографувала різні російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) в зоні конфлікту. Відомо, що ці системи застосовувалися проти безпілотників СММ, що обмежувало можливості моніторингової групи зі спостереження за порушеннями Мінських угод.

СММ ОБСЄ в Україні неодноразово повідомляла про спроби заглушити їх безпілотники, які спостерігали порушення Мінських угод на непідконтрольній українській владі території.
   Новини по темі: Суспільство
Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків...
11-09-2018, 15:45  >>> 
Сімейне фермерське господарство може здійснювати діяльність на єдиному податку 4-ї групи...
11-09-2018, 15:44  >>> 
Податковий календар на вересень 2018 року...
11-09-2018, 15:42  >>> 
На Львівщині ще одна особа з числа дітей-сиріт отримала житло...
11-09-2018, 15:33  >>> 
ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ЛІСОВИХ ЗЕМЕЛЬ...
11-09-2018, 14:55  >>> 
В РФ стартували найбільші за останні 40 років військові маневри...
11-09-2018, 08:57  >>> 
ООС: 24 обстріли, один військовий загинув...
11-09-2018, 08:54  >>> 
   АктуальноАктуально
Сенцову важко вставати з ліжка...
11-09-2018, 09:57  >>> 
Петиція до Білого дому щодо Сенцова потребує ще 4 тисячі голосів...
06-09-2018, 09:22  >>> 
Російські правозахисники отримали листа від Сенцова...
05-09-2018, 08:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
До кордонів Латвії наблизився російський підводний човен...
11-09-2018, 07:02  >>> 
США на конференції ОБСЄ закликали РФ звільнити Сенцова...
11-09-2018, 07:01  >>> 
"Громадянин ЛНР" американський боєць ММА Монсон став депутатом міськради в РФ...
11-09-2018, 07:00  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Пілотний проект ДФС України «Електронний чек» в дії...
11-09-2018, 15:43  >>> 
Подання заключної звітності до фіскальної служби при припиненні підприємницької діяльності є обов’язковою умовою...
11-09-2018, 15:43  >>> 
Фізичні особи – пенсіонери за віком мають право на пільгу зі сплати земельного податку...
11-09-2018, 15:41  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків...
11-09-2018, 15:45  >>> 
Сімейне фермерське господарство може здійснювати діяльність на єдиному податку 4-ї групи...
11-09-2018, 15:44  >>> 
Податковий календар на вересень 2018 року...
11-09-2018, 15:42  >>> 
   ВладаВлада
Порошенко про трагедію 11 вересня: Єдність – наша відповідь терористам...
11-09-2018, 09:56  >>> 
У Трампа сподіваються на другу зустріч з Кім Чен Ином...
11-09-2018, 06:57  >>> 
Екзит-поли назвали переможця на виборах мера Москви...
10-09-2018, 05:30  >>> 
   КультураКультура
У мистецьких школах Львівщини навчається понад 23 тисячі дітей...
10-09-2018, 16:48  >>> 
У межах Форуму 451 у Львові стартував студентський ідеатон...
10-09-2018, 14:53  >>> 
Сьогодні відбулись урочистості з нагоди 79-ої річниці створення 2 Галицької бригади Національної гвардії Укр...
10-09-2018, 14:50  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:45 Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків
15:44 Сімейне фермерське господарство може здійснювати діяльність на єдиному податку 4-ї групи
15:43 Пілотний проект ДФС України «Електронний чек» в дії
15:43 Подання заключної звітності до фіскальної служби при припиненні підприємницької діяльності є обов’язковою умовою
15:42 Податковий календар на вересень 2018 року
15:41 Фізичні особи – пенсіонери за віком мають право на пільгу зі сплати земельного податку
15:41 Триває пілотний проект ДФС "Електронний чек"
15:40 Нові сервіси в Електронному кабінеті при реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування
15:39 Коли новоствореному ФОП подавати заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування третьої групи, якщо термін її подання припадає на святковий або вихідний день?
15:39 Платники єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій

   Анонси
Два дні на Екофорумі у Львові говоритимуть про очистку води, переробку ТПВ, концепцію «зеленого міста»...
11-09-2018, 10:20  >>> 
Вже цими вихідними у Львові відбудеться виставка-конкурс масштабних моделей «Lviv Scale Models Fest 2018»...
11-09-2018, 10:18  >>> 
УКУ запрошує на відкриту лекцію юриста Секретаріату Європейського суду з прав людини...
10-09-2018, 16:49  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования