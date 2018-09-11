ООС: 24 обстріли, один військовий загинув Суспільство | 11-09-2018, 08:54 0 96 Упродовж минулої доби російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Майорськ, Шуми, Південне, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.



З мінометів 120-го калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Луганське, з мінометів 82-го калібру – поблизу Кримського. Позиції оборонців Водяного окупанти накрили мінометним вогнем обох калібрів.



В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.



За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено, чотирьох поранено.



Від початку доби ворог із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кам'янки та Широкиного. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.