В РФ стартували найбільші за останні 40 років військові маневри Суспільство | 11-09-2018, 08:57 0 133 На Далекому Сході РФ почалися військові маневри "Восток-2018", які стануть найбільшими за всю сучасну історію Росії.



Про це повідомляє департамент інформації та масових комунікацій російського Міноборони.



"На Далекому Сході Росії стартували маневри військ "Схід-2018", - йдеться в повідомленні Міноборони.



Маневри пройдуть під керівництвом міністра оборони РФ Сергєя Шойгу з 11 по 17 вересня на Далекому Сході Росії і в сусідніх акваторіях Тихого океану. Відзначається, що вони стануть найбільшими військовими навчаннями за останні 37 років. У загальній складності у них братимуть участь майже 300 тис. військових, десятки тис. бронемашин, вертольотів, літаків і безпілотних літальних апаратів. Також на одному з етапів до навчань військові приєднаються з Монголії і Китаю.



У Міноборони РФ повідомили, що на навчаннях будуть відпрацьовані способи застосування міжвидових військових угруповань для забезпечення оборони Росії. У російському військовому відомстві уточнили, що маневри необхідні для перевірки підготовленості органів військового управління під час планування та проведення перегрупування військ на великі відстані. Також на навчаннях відпрацюють організацію взаємодії між сухопутними угрупованнями і силами ВМФ.



Раніше у НАТО висловили сподівання, що Росія проведе ці військові навчання у прозорій і передбачуваній манері.