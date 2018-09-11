На Львівщині ще одна особа з числа дітей-сиріт отримала житло Суспільство | 11-09-2018, 15:33 0 21

Сьогодні, 11 вересня, у м.Перемишляни особі з числа дітей-сиріт вручили ключі від квартири.

Як повідомили у Службі у справах дітей Львівської ОДА, квартиру придбали за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

Зазначимо, загальна вартість квартири становить 377 тис грн, з них: 301,4 тис грн - субвенція з державного бюджету, 75,6 тис грн - кошти виділені з районного бюджету.



