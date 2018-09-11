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Сімейне фермерське господарство може здійснювати діяльність на єдиному податку 4-ї групи

Суспільство | 11-09-2018, 15:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 24 24    

Залізнична ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області звертає увагу, що 15 серпня 2018 року набув чинності Закон України від 10.07.2018 № 2497-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств".
Закон №2497 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (опублікований в офіційному виданні «Голос України» 14.08.2018 №150).
Так, сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім'ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
Такі фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи за умови виконання сукупності таких вимог:
- здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;
- не використовують працю найманих осіб;
- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні частини другої ст. 3 Сімейного кодексу України;
- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 2 га, але не більше 20 га.
При цьому, новоутворені сільськогосподарські товаровиробники фізичні особи - підприємці можуть бути платниками податку у рік їх державної реєстрації.
Крім того, суми податку на доходи фізичних осіб, нараховані податковим агентом з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), сплачуються таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенди, емфітевзису).
Тобто податок з доходів фізичних осіб з орендної плати за земельні ділянки (паї) підлягає сплаті до місцевих бюджетів за місцезнаходженням таких земельних ділянок.
Ще одне нововведення передбачає надання сімейним фермерським господарствам - платникам єдиного податку 4-ї групи додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (доплата ЄСВ за рахунок Державного бюджету протягом 10 років).
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