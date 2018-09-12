Шахтарям повністю виплатили заробітну плату за липень Суспільство | 11-09-2018, 18:35 0 84

Сьогодні, 11 вересня, на рахунки ДП «Львівугілля» надійшли кошти від реалізації вугільної продукції в розмірі 12,4 млн гривень. Як інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА завдяки фінансовому ресурсу шахтарям Львівщини повністю виплатили заробітну плату за липень.

«Упродовж серпня-вересня ми провели вагому роботу, в тому числі спрямовану на плідну співпрацю з Міненерговугілля, задля погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям Львівщини. Завдяки останнім надходженням від реалізації вугільної продукції, вдалось повністю виплатити заробітну плату за липень. Цю роботу ми продовжуємо»,- розповів заступника директора департаменту Михайло Грет.

Також він додав, що налагоджується відвантаження вугілля видобутого з шахт ДП «Львіввугілля» на ТЕС, зокрема Добротвірська ТЕС та Трипільська ТЕС. Зокрема у вересні на теплоелектростанції в цілому відвантажили 447 вагонів, що становить 30,8 тис тонн.

