У Новояворівську запустили сучасну сортувальну лінію Суспільство | 11-09-2018, 18:36 0 82

Сьогодні, 11 вересня, на полігоні твердих побутових відходів у Новояворівську запустили сучасну сортувальну лінію.

Це вже друга лінія, що закупили і змонтували за кошти резервного фонду державного бюджету. Продуктивність лінії для сортування відходів становить 15 т/год. Вартість лінії для сортування твердих побутових відходів становить 5 473 333,33 грн.

«Робота сортувальної лінії зможе суттєво зменшити навантаження на полігон, що приймає тверді побутові відходи зі Львова. Крім того, відкриття такої лінії дасть можливість створити додатково 12 робочих місць. Для якісної роботи на сортувальній лінії для працівників проведуть відповідне навчання», - розповів директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук.

Орім того, за кошти резервного фонду державного бюджету у 2017 році здійснено першочергові роботи на 4 полігонах твердих побутових відходів, а також закуплено 8 одиниць спецтехніки.

