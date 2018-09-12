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Олег Синютка зустрівся з Уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою
|Суспільство | 11-09-2018, 18:37
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Сьогодні голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся з Уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою.
Під час зустрічі Микола Кулеба розповів про стан справ щодо захисту дітей в Україні та на Львівщині.
Зокрема уповноважений Президента України з прав дитини відзначив область у роботі з ОТГ щодо створення соціальних послуг, співпрацю з ГО та релігійними організаціями.
Під час зустрічі присутні акцентували увагу на створенні малих групових будиночків та розширенні мережі ДБСТ та обговорили процес реформи деінституалізації.
Нагадаємо, сьогодні у Львівській ОДА відбувся семінар щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей за участі уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби .
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