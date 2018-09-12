Триває ремонт автомобільної дороги Зарваниця-Новоселище-Плугів Суспільство | 11-09-2018, 18:40 0 117

На Львівщині тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах місцевого значення загального користування. Зокрема ремонтні роботи здійснюють на дорозі Зарваниця-Новоселище-Плугів на ділянці села Плугів.

Підрядна організація виконує роботи із розпушування дорожнього покриття, виправлення профілю автогрейдером та влаштування вирівнювального шару з асфальтобетону.

Зазначимо, що ремонтні роботи здійснюють за кошти обласного бюджету.



