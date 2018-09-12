На Львівщині запрацював ще один інклюзивно-ресурсний центр Суспільство | 11-09-2018, 18:41 0 91

Сьогодні, 11 вересня, на базі Сокальської загальноосвітньої школи №4 відкрили комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Сокальськоі районної ради.

У центрі облаштували кабінети практичного психолога, вчителя-реабілітолога, вчителя-логопеда, дефектолога тощо. Туалетні приміщення мають спеціальні пристосування, окрім того, є пандус та зручні двері для пересування дітей з інвалідністю.

«У новому центрі забезпечені вимоги безбар'єрності та доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсні центри - це заклади, які повинні надавати допомогу, реабілітаційні послуги, робити супровід дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років", - наголосила директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Рішення про створення таких центрів ухвалили у м. Львові, Бориславі, Дрогобичі, Самборі, а також у Бродівському, Буському, Городоцькому, Жидачівському, Жовківському, Камянка-Бузькому, Миколаївському, Пустомитівському, Радехівському, Самбірському, Сколівському, Стрийському, Яворівському та Турківському районах Львівщини.



