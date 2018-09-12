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ГОЛОВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ПЕТРО ЦИГИКАЛ ВРУЧИТЬ ІМЕННУ СТРІЧКУ ПРИКОРДОННИКАМ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ

Суспільство | 11-09-2018, 22:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    




12 вересня 2018 року, в управлінні Мукачівського прикордонного загону відбудуться урочисті заходи з нагоди вручення стрічки до бойового знамена.
З метою увічнення пам'яті та героїзації подвигу видатних українських і політичних діячів, які зробили значний внесок у розвиток охорони кордону української держави, захист її національних інтересів, а також військово-патріотичного виховання військовослужбовців Державної прикордонної служби України на героїчних прикладах боротьби за незалежність України, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, з нагоди 27-ї річниці незалежності України Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року № 1173 "Про впорядкування присвоєння почесних найменувань військовим частинам, установам, вузлам зв'язку, органам та підрозділам", Мукачівському прикордонному загону присвоєно почесне найменування "Імені героїв Карпатської Січі".
Захід відбудеться за участі Голови Державної прикордонної служби України генерал-полковника Петра Цигикала та керівництва області, правоохоронних та силових структур, духовенства та ветеранів-прикордонників.
Початок заходу: в 11.00
Місце проведення заходу: м. Мукачево, вулиця Недецеї 45 (управління Мукачівського прикордонного загону.).
Запрошуємо представників ЗМІ долучитися до урочистих та святкових заходів. З питань додаткової інформації звертатися за телефоном (050) 658-52-86 (Леся Федорова ).

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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