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ДТП з українцями у Польщі: 1 загиблий, 6 постраждалих
|Суспільство | 12-09-2018, 06:25
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|У вівторок, 11 вересня, біля польського міста Томашів зіткнулися два українські автомобілі: 19-річна дівчина загинула, 6 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє Dziennik Wschodni.
"ДТП з українцями сталася близько 1:46 за польським часом біля села Домброва на трасі №17, яка веде від українського пункту пропуску Рава-Руська до польського міста Замостя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що автомобілі Ford Mondeo і Skoda Octavia на українській реєстрації врізалися "лоб у лоб".
"У Skoda їхали четверо людей, їх доставили до лікарень міст Томашів і Замостя. В автомобілі перебували 29-річний водій, 27-річна пасажирка і двоє пасажирів віком 38 і 29 років.
В автомобілі Ford перебували три людини. 19-річна пасажирка загинула на місці. Двоє чоловіків госпіталізовані, один із них у важкому стані", - пише видання з посиланням на місцеву поліцію.
Національна дорога №17 була заблокована протягом кількох годин.
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