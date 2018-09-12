ДТП з українцями у Польщі: 1 загиблий, 6 постраждалих Суспільство | 12-09-2018, 06:25 0 26 У вівторок, 11 вересня, біля польського міста Томашів зіткнулися два українські автомобілі: 19-річна дівчина загинула, 6 осіб отримали поранення.



Про це повідомляє Dziennik Wschodni.



"ДТП з українцями сталася близько 1:46 за польським часом біля села Домброва на трасі №17, яка веде від українського пункту пропуску Рава-Руська до польського міста Замостя", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що автомобілі Ford Mondeo і Skoda Octavia на українській реєстрації врізалися "лоб у лоб".



"У Skoda їхали четверо людей, їх доставили до лікарень міст Томашів і Замостя. В автомобілі перебували 29-річний водій, 27-річна пасажирка і двоє пасажирів віком 38 і 29 років.



В автомобілі Ford перебували три людини. 19-річна пасажирка загинула на місці. Двоє чоловіків госпіталізовані, один із них у важкому стані", - пише видання з посиланням на місцеву поліцію.



Національна дорога №17 була заблокована протягом кількох годин.