Фігурант "справи Веджіє Кашка" Чапух має намір оголосити голодування на знак протесту Суспільство | 12-09-2018, 06:28 0 27 Кримськотатарський активіст Асан Чапух, обвинувачений у "справі Веджіє Кашка", має намір оголосити голодування з 15 вересня, якщо його не переведуть під домашній арешт або не нададуть кваліфіковану медичну допомогу.



Про це він оголосив 11 вересня під час судового засідання з продовження запобіжного заходу, передає "Крим.Реалії".



"Я прошу суд змінити мені запобіжний захід на домашній арешт. За десять місяців перебування в СІЗО моє здоров'я дуже сильно погіршився. У мене постійно високий тиск, я пережив у в'язниці мікроінсульт.



Моє здоров'я тут погіршується щодня. У мене стала невиразна мова, постійно паморочиться голова", - заявив Чапух у суді.



"Після оголошення голодування всі подальші події, пов'язані зі станом здоров'я, будуть на вашій совісті, ваша честь", - додав кримськотатарський активіст.



Адвокат Айдер Азаматов сказав, що не вітає такий вид протесту.



Він також повідомив, що 12 вересня Чапуха планують вивезти до однієї з міських лікарень на обстеження.



Зазначається, що 11 вересня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя продовжив на 2 місяці арешт 4 фігурантам "справи Веджіє Кашка" - Асан Чапух, Казім Аметов, Бекір Дегерменджі і Руслан Трубач залишаться в СІЗО до 15 листопада.



23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.



Серед затриманих – Бекір Дегерменджи, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.



Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.



Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".