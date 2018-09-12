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СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ПОПЕРЕДИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ

Суспільство | 12-09-2018, 09:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    
СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ПОПЕРЕДИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
Сьогодні вночі, прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону, попередили спробу незаконного переправлення через кордон тютюнових виробів.
Невідомих осіб, які рухались з пакунками на плечах у бік річки Тиса, наряд помітив під час патрулювання. Прикордонники одразу висунулись на затримання правопорушників під час якого було здійснено попереджувальні постріли, але ті, скориставшись значним віддаленням від наряду, вдались до втечі.
Неподалік від кордону контрабандисти покинули вісім ящиків сигарет з чотирма тисячами пачок сигарет.
Виявлений тютюн доставлено до відділу прикордонної служби "Вилок" та згодом, буде передано до ДФС. Тривають заходи по встановленню причетних до даного правопорушення осіб.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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