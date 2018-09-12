ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і БМП, 1 загиблий, 3 поранених Суспільство | 12-09-2018, 09:21 0 101 Минулої доби бойовики 33 рази порушили режим тиші - 1 український військовий загинув, ще 3 отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 5 разів обстріляли позиції ОС, втрат серед бійців ЗСУ немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 12 вересня.



"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Катеринівка, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Шуми, Кам'янка, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине", - підкреслили у штабі.



"Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції ОС поблизу населеного пункту Водяне, а з міномету 120-го калібру - біля Широкиного на Маріупольському напрямку.



Також увечері в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку декілька опорних пунктів були обстріляні з озброєння бойових машин піхоти", - наголосили у прес-центрі.



У ході бойових дій протягом доби 4 військовослужбовців було поранено, 1 із них від отриманих важких поранень помер.



За даними розвідки, знищено 2 та поранено 5 бойовиків.



Від початку поточної доби окупанти 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.



"Два обстріли зафіксовано на Луганському напрямку поблизу Кримського, решта - на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Водяне.



В усіх випадках ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.



Втрат серед українських військових немає.