ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і БМП, 1 загиблий, 3 поранених...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 12/09/2018 Ще цього року у Львові можуть розпочати ремонт пл. Двірцевої...>> «Якщо не карати злодіїв, тоді це все лягає потім на нас з вами», — мер Львова про ЛАЗ...>> Впровадження е-квитка у громадському транспорті планують на 2019 рік...>> Майже 30 млн. грн. отримав міський бюджет завдяки 4 аукціонам...>> Перші МАЗи скоро виїдуть на маршрути Львова: ЛК «АТП-1» отримало перші автобуси...>> Щодо дотримання граничних сум розрахунків...>> Відійшла у вічність засновник та художній керівник театру української пісні «Джерельце» Ірина Король...>> EHealth: близько 50 % мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями...>> На Львівщині відзначили військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади...>> В області триває ремонт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Клімкін розповів, як слід реагувати на провокації РФ в Азовському морі...
 >>> 
Волкер: Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на її дії в Україні...
 >>> 
Саакашвілі: США вмовляли Грузію не піддаватися на провокації Росії...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Стрілянина по дітях у Новій Одесі: батьки відмовилися від претензій...
12-09-2018, 08:42  >>> 
Україна та Грузія співпрацюватимуть у боротьбі зі "злодіями в законі"...
11-09-2018, 07:04  >>> 
Засудженого за вбивство Нємцова перевели в іншу колонію...
10-09-2018, 09:18  >>> 
   Здоров'яЗдоров
EHealth: близько 50 % мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями...
12-09-2018, 17:32  >>> 
З початку року в Україні від ботулізму померли 8 людей - МОЗ...
12-09-2018, 08:40  >>> 
На продовження робіт з реконструкції Львівського перинатального центру виділили 15 мільйонів гривень...
11-09-2018, 18:39  >>> 

ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і БМП, 1 загиблий, 3 поранених

Суспільство | 12-09-2018, 09:21Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    
Минулої доби бойовики 33 рази порушили режим тиші - 1 український військовий загинув, ще 3 отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 5 разів обстріляли позиції ОС, втрат серед бійців ЗСУ немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 12 вересня.

"Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Катеринівка, Луганське, Новолуганське, Майорськ, Шуми, Кам'янка, Піски, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине", - підкреслили у штабі.

"Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції ОС поблизу населеного пункту Водяне, а з міномету 120-го калібру - біля Широкиного на Маріупольському напрямку.

Також увечері в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку декілька опорних пунктів були обстріляні з озброєння бойових машин піхоти", - наголосили у прес-центрі.

У ході бойових дій протягом доби 4 військовослужбовців було поранено, 1 із них від отриманих важких поранень помер.

За даними розвідки, знищено 2 та поранено 5 бойовиків.

Від початку поточної доби окупанти 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

"Два обстріли зафіксовано на Луганському напрямку поблизу Кримського, решта - на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Водяне.

В усіх випадках ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

Втрат серед українських військових немає.
   Новини по темі: Суспільство
В області триває ремонт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення...
12-09-2018, 17:31  >>> 
Для вихованців Ясенівської ЗОШ організували екоакцію «Я люблю свою країну»...
12-09-2018, 17:29  >>> 
ГОЛОВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ВРУЧИВ ПРИКОРДОННИКАМ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ІМЕННУ СТРІЧКУ ДО БОЙОВОГО ПРАПОРА...
12-09-2018, 15:26  >>> 
Понад 8 тисяч дітей області оздоровили у літній період...
12-09-2018, 14:41  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і БМП, 1 загиблий, 3 поранених...
12-09-2018, 09:21  >>> 
СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ПОПЕРЕДИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
12-09-2018, 09:20  >>> 
Фігурант "справи Веджіє Кашка" Чапух має намір оголосити голодування на знак протесту...
12-09-2018, 06:28  >>> 
   АктуальноАктуально
Денісова: Омбудсмен РФ обіцяє 12 вересня надати довідки про стан здоров'я Сенцова і Балуха...
12-09-2018, 06:30  >>> 
Сенцову важко вставати з ліжка...
11-09-2018, 09:57  >>> 
Петиція до Білого дому щодо Сенцова потребує ще 4 тисячі голосів...
06-09-2018, 09:22  >>> 
   ПолітикаПолітика
У США занепокоєні спробами РФ завадити вступу Македонії до НАТО...
12-09-2018, 09:22  >>> 
Гонтарева очолила наглядову раду медичного стартапу...
12-09-2018, 06:48  >>> 
ЗСУ посилили військову присутність уздовж узбережжя Азовського моря...
12-09-2018, 06:42  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо дотримання граничних сум розрахунків...
12-09-2018, 17:34  >>> 
Понад 204 мільйони гривень спрямував на оборону країни великий бізнес Західного регіону...
12-09-2018, 15:04  >>> 
Порошенко: IKEA заходить в Україну – і це сигнал для інших брендів...
12-09-2018, 09:24  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В області триває ремонт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення...
12-09-2018, 17:31  >>> 
Для вихованців Ясенівської ЗОШ організували екоакцію «Я люблю свою країну»...
12-09-2018, 17:29  >>> 
ГОЛОВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ВРУЧИВ ПРИКОРДОННИКАМ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ІМЕННУ СТРІЧКУ ДО БОЙОВОГО ПРАПОРА...
12-09-2018, 15:26  >>> 
   ВладаВлада
У Львові відбудеться концерт народних і танцювальних ансамблів у межах фестивалю «Дні Щлонска у Львові»...
12-09-2018, 13:00  >>> 
Посольство України у Франції закликало посилити тиск на РФ для звільнення Сущенка...
12-09-2018, 06:47  >>> 
Трамп підпише указ про санкції за втручання у вибори в США - ЗМІ...
12-09-2018, 06:44  >>> 
   КультураКультура
На Львівщині триває виставковий проект «ЗУНР: у війні та державотворенні»...
12-09-2018, 17:28  >>> 
Відкриття 99-го театрального сезону у Першому театрі та старт проекту «Інклюзивний театр»...
12-09-2018, 15:06  >>> 
У межах фестивалю “Вітер На-Дії” діятиме мобільний освітній центр...
12-09-2018, 14:40  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:39 Ще цього року у Львові можуть розпочати ремонт пл. Двірцевої
17:38 «Якщо не карати злодіїв, тоді це все лягає потім на нас з вами», — мер Львова про ЛАЗ
17:37 Впровадження е-квитка у громадському транспорті планують на 2019 рік
17:36 Майже 30 млн. грн. отримав міський бюджет завдяки 4 аукціонам
17:36 Перші МАЗи скоро виїдуть на маршрути Львова: ЛК «АТП-1» отримало перші автобуси
17:34 Щодо дотримання граничних сум розрахунків
17:33 Відійшла у вічність засновник та художній керівник театру української пісні «Джерельце» Ірина Король
17:32 EHealth: близько 50 % мешканців Львівщини уклали декларації з лікарями
17:31 На Львівщині відзначили військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади
17:31 В області триває ремонт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення

   Анонси
25 вересня стартує молодіжний проект Skills Labs: успішна кар’єра...
12-09-2018, 14:42  >>> 
Кластер освіти та креативності на 25BookForum...
12-09-2018, 14:11  >>> 
Цими вихідними відбудеться шоста виставка-конкурс масштабних моделей «Lviv Scale Models Fest 2018»...
12-09-2018, 10:43  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования