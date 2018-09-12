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Понад 8 тисяч дітей області оздоровили у літній період
|Суспільство | 12-09-2018, 14:41
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Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації підбив підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей області.
Станом на 1 вересня оздоровчими послугами охопили понад 8 тис дітей Львівщини, з них майже 4 тис дітей оздоровилися в стаціонарних закладах і 2,3 тис – у пришкільних таборах.
Зазначимо, що серед них – діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – це діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, обдаровані діти, бездоглядні та безпритульні, діти учасників бойових дій та інші.
Всього на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій з обласного бюджету скерували майже 8 млн грн та інших місцевих бюджетів області – 13 млн гривень.
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