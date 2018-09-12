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ГОЛОВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ВРУЧИВ ПРИКОРДОННИКАМ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ІМЕННУ СТРІЧКУ ДО БОЙОВОГО ПРАПОРА
|Суспільство | 12-09-2018, 15:26
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Бойовий прапор з іменною стрічкою з рук очільника прикордонного відомства отримав начальник Мукачівського загону полковник Павло Шварцман.
Сьогодні, 12 вересня, перебуваючи в західному регіоні Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал вручив іменну стрічку до Бойового прапора прикордонникам Мукачівського загону.
Відповідно до Указу Президента України №233/2018 прикордонному загону присвоєно почесне найменування «імені героїв Карпатської Січі».
Бойовий прапор з іменною стрічкою з рук очільника прикордонного відомства отримав начальник Мукачівського загону полковник Павло Шварцман.
Петро Цигикал наголосив, що для прикордонників імена Карпатських Січовиків золотими літерами вписані в історію України.
«Їх мужність, відданість ідеї самостійності і соборності української держави та готовність боронити свою Батьківщину є прикладом для наслідування для усього особового складу нашого відомства», - відмітив Голова Держприкордонслужби.
Присутній на урочистостях Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль привітав прикордонників з почесним найменуванням та побажав вірно служити Україні. Крім того, керівник області попросив прикордонників взяти шефство над могилами загиблих героїв Карпатської Січі, що в районі Красного Поля.
Наприкінці урочистостей найкращим прикордонникам Мукачівського загону Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал вручив державні нагороди та інші відзнаки.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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