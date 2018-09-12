ГОЛОВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ВРУЧИВ ПРИКОРДОННИКАМ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ІМЕННУ СТРІЧКУ ДО БОЙОВОГО ПРАПОРА Суспільство | 12-09-2018, 15:26 0 66

Бойовий прапор з іменною стрічкою з рук очільника прикордонного відомства отримав начальник Мукачівського загону полковник Павло Шварцман.

Сьогодні, 12 вересня, перебуваючи в західному регіоні Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал вручив іменну стрічку до Бойового прапора прикордонникам Мукачівського загону.

Відповідно до Указу Президента України №233/2018 прикордонному загону присвоєно почесне найменування «імені героїв Карпатської Січі».

Бойовий прапор з іменною стрічкою з рук очільника прикордонного відомства отримав начальник Мукачівського загону полковник Павло Шварцман.

Петро Цигикал наголосив, що для прикордонників імена Карпатських Січовиків золотими літерами вписані в історію України.

«Їх мужність, відданість ідеї самостійності і соборності української держави та готовність боронити свою Батьківщину є прикладом для наслідування для усього особового складу нашого відомства», - відмітив Голова Держприкордонслужби.

Присутній на урочистостях Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль привітав прикордонників з почесним найменуванням та побажав вірно служити Україні. Крім того, керівник області попросив прикордонників взяти шефство над могилами загиблих героїв Карпатської Січі, що в районі Красного Поля.

Наприкінці урочистостей найкращим прикордонникам Мукачівського загону Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал вручив державні нагороди та інші відзнаки.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



