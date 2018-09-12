Для вихованців Ясенівської ЗОШ організували екоакцію «Я люблю свою країну» Суспільство | 12-09-2018, 17:29 0 63

Працівники відділу еколого-освітньої роботи національного природного парку «Північне Поділля» організували екоакцію «Я люблю свою країну» для учнів молодших класів Ясенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, що у Золочівському районі на Львівщині.

Як розповіли у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА, метою заходу є виховання у дітей любові до рідного краю, формування пошани до символів України.

Відтак, екоосвітяни розповіли дітям про природний парк, продемонстрували світлини його флори, а також провели майстер-клас із кольоротерапії, під час якого діти залишали відбитки своїх долонь навколо мапи України.

Окремою частиною заходу стало ознайомлення дітей із народними і державними символами України.

