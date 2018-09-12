В області триває ремонт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Суспільство | 12-09-2018, 17:31 0 54

На Львівщині тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування

"Зокрема, роботи виконують на автодорозі загального користування місцевого значення С142033 Лозино-Бірки в межах с. Бірки", - зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Роман Кокотайло.

Відтак, підрядна організація ПП "РОМА" здійснює роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Зазначимо, ремонт дороги виконують за рахунок коштів обласного бюджету.



