Російський хакер визнав себе винним в керуванні ботнетом Kelihos Суспільство | 13-09-2018, 06:25 0 122 У федеральному суді Коннектикуту (США) росіянин визнав себе винним у зв'язку з кримінальними звинуваченнями в хакерстві через діяльність ботнету Kelihos.



Про це йдеться в заяві міністерства юстиції США, пише Reuters.



38-річний Петро Юрійович Левашов використовував ботнет Kelihos - глобальну мережу з десятків тисяч заражених комп'ютерів - для збору облікових даних для входу в систему, здійснював розсилку спаму і встановлював віруси-здирники та інше шкідливе програмне забезпечення.



"Він визнав себе винним у завданні умисної шкоди захищеному комп'ютеру, конспірації, шахрайстві з крадіжкою особистих даних", - повідомили в міністерстві.



Як повідомлялося, Левашов був заарештований в Іспанії в квітні 2017 року, в лютому він був екстрадований до Сполучених Штатів.



Адвокати Левашова з Іспанії заявляли, що він служив в російській армії і працював на партію "Єдина Росія".



Нагадаємо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб і установ в США, включаючи злами електронних скриньок політичних організацій, стоїть уряд Росії.