Доба в ООС: 38 обстрілів, двоє поранених Суспільство | 13-09-2018, 08:18 0 103 Упродовж минулої доби російські окупанти 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Березове, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.



З мінометів 82-го калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Світлодарськ, Чермалик та Лебединське.



По позиціях оборонців Кримського, Новотошківського та Лебединського окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.



В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.



За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено, п'ятьох поранено.



Від початку доби ворог із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Березового, Старогнатівки, Гнутового, Водяного та Широкиного. Втрат серед українських захисників немає.