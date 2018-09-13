На Львівщині стартував перший обласний форум сім’ї Суспільство | 13-09-2018, 14:02 0 72

Сьогодні, 13 вересня, у Львівському національному університеті імені Івана Франка стартував перший Львівський обласний форум “Українська сім'я: виклики і завдання”.

Учасників форуму привітав голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

“Сьогодні агресор атакує не лише наші кордони, але й намагається знівелювати українські цінності та ті речі, які є нашою історією, українською традицією: релігійною та світською. Нам потрібно сьогодні розпочати велику просвітницьку роботу, щоб зберегти розуміння української родини як однієї із найважливіших наших цінностей. Якщо ж не зробимо цього - втратимо дуже багато”, – зазначив Олег Синютка.

Окрім того, очільник області зазначив, що найбільша загроза для української родини та держави – це міграція українців за кордон.

“Я переконаний, що потрібно зробити все можливе, щоб не розділяти українську родину. Найбільша небезпека сьогодні - це виїзд українців за кордон. Адже дитина, яка виховується без тата і мами, батьки, які живуть окремо від дітей – це трагедія для суспільства. Сьогодні вся Українська держава спрямована на те, щоб зацікавити українців розвиватись та працювати тут, на Батьківщині. Є велика увага держави щодо діток, ні -інтернатам, так - сімейним будинкам. Ми повинні зберегти наші цінності. Давайте кожен робитиме те, що від нього залежить, бо ми всі разом повинні жити на українській землі”, – зазначив очільник області.

У програмі Форуму - доповіді провідних спеціалістів та дискусії у тематичних секціях. Основні теми дискусій - законодавчі ініціативи щодо сімейної політики, виклики та завдання перед сучасною молоддю, жіноче лідерство в контексті розвитку інституту сім’ї, сексуальна освіта в школах, потенціал релігійних організацій у розбудові інституту сім’ї, досвід громадських організацій підтримки сімей в умовах військового конфлікту, зокрема, сімей переселенців зі Сходу та Криму та інше.

Захід організували з метою об’єднати зусилля науковців, освітян, соціальних працівників, психологів, журналістів, просімейних активістів та волонтерів задля утвердження інституту сім'ї, популяризації сімейних цінностей, пошуку ідей та пропозицій для формування національної сімейної політики.

Також у межах форуму відбувся флешмоб.

Зазначимо, форум ініціювала громадська організація "Платформа розвитку стосунків" за підтримки департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації.

