Забули» задекларувати меблі Суспільство | 13-09-2018, 14:41 0 69

11.09.2018 близько 9 години ранку в зону митного контролю митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС прибули 4 мікроавтобуси, якими з приватних поїздок до Республіки Польща в Україну повертались жителі міста Червоноград (Львівська область). При цьому, для переміщення через митний кордон України ними було обрано смуги спрощеного митного контролю – «зелений коридор», тим самим своїми діями заявлено про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або, які належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони чи обмеження.

При здійсненні митного контролю даних транспортних засобів у працівників митного поста виникла підозра щодо наявності в них товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. З урахуванням цього вказані мікроавтобуси були переведені зі смуг спрощеного митного контролю в місце поглибленого догляду транспортних засобів та товарів, де під час проведення їх огляду, у кожному транспортному засобі, було виявлено товари, які відповідно до ст. 374 МК України перевищують неоподатковану норму переміщення через митний кордон України. Так, за результатами проведених оглядів, у вказаних 4 транспортних засобах було виявлено меблі торгових марок «Cama» та «Signal», виробництва Республіки Польща, загальною вагою понад 700 кг, загальною вартістю понад 70,3 тис. грн. Дані товари переміщувались без ознак приховування та були визнані громадянами їхньою власністю.

Таким чином цими громадянами було порушено встановлений порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, а саме вчинено дії спрямовані на переміщення товарів в обсягах, що перевищують неоподатковану норму переміщення через митний кордон.

За даними фактами працівниками митниці складено 4 протоколи про порушення митних правил за ознаками статті 471 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України обумовлені товари тимчасово вилучено. Матеріали справ будуть передані до суду, де і будуть вирішуватись питання притягнення осіб до відповідальності.



