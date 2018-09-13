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Кількість наданих адміністративних послуг у ЦОП Закарпаття – понад 91 тисяча

Суспільство | 13-09-2018, 15:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    

У роботі 10-ти Центрів обслуговування платників у Закарпатській області задіяні 62 працівники. Протягом січня-серпня 2018 року вони надали закарпатцям 91,4 тис. адміністративно-податкових послуг.
Зазначимо, що більше 82% послуг платники податків області одержали саме в центрах обслуговування – спеціальних місцях для надання послуг, що забезпечують кращу якість та швидкість їх надання.
Вже традиційно найпопулярнішою залишається послуга видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Так, протягом восьми місяців 2018 року в ЦОП області видано 49,5 тис. реєстраційних номерів.
Нагадаємо, що Центрами обслуговування платників Головного управління ДФС у Закарпатській області надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Платники без черги, у зручний для них час, мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію, адміністративні послуги, а в ЦОП м. Ужгорода – отримати ключі електронного цифрового підпису.
Варто зазначити, що ДФС України активно працює над запровадженням нових та вдосконаленням вже існуючих електронних сервісів. На допомогу платникам у вирішенні їх питань можуть прийти такі онлайн-сервіси як ЗІР та Електронний кабінет платника.
ДФС у Закарпатській області
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