Очільник Держприкордонслужби вручив прикордонникам Чернівецького загону іменну стрічку до Бойового прапора Суспільство | 13-09-2018, 16:36 0 97



Сьогодні, 13 вересня, перебуваючи на Буковині в рамках робочої поїздки Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал вручив іменну стрічку до Бойового прапора прикордонникам Чернівецького загону.

Відповідно до Указу Президента України №233/2018 прикордонному загону присвоєно почесне найменування «імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича». Бойовий прапор з іменною стрічкою з рук Голови прикордонного відомства отримав начальник Чернівецького прикордонного загону полковник Олег Вовк.

«Щиро вітаю особовий склад Чернівецького прикордонного загону з цією непересічною подією. Віднині ваш загін носитиме ім’я славетного прикордонника - генерал-хорунжого Олександра Пилькевича, який від початку Української Революції 1917-1921 років до її завершення був винятковим патріотом і непохитним ідеї становлення незалежної Української Держави.

Олександр Пилькевич очолив прикордонне відомство Української Народної республіки – Окремий корпус кордонної охорони і в умовах війн із більшовиками, білими та поляками здійснював охорону кордону Української Народної Республіки. Йому вдалося відродити центральний апарат прикордонного відомства, сформувати кадри однієї бригади, взяти під охорону ділянку кордону Української Народної Республіки з Польщею та Румунією», - сказав під час свого виступу Петро Цигикал.

«Сьогодні прикордонники Чернівецького загону охороняють 404 кілометри державного кордону з Румунією і Молдовою. Я вважаю, що ви несете службу чітко, впевнено, патріотично, тому невипадково для присвоєння таких почесних звань був вибраний саме ваш загін», - зауважив Голова служби.

«Хочу відзначити, що особовий склад загону одним із перших вирушив на захист територіальної цілісності і незалежності України у буремному 2014 році. Понад 400 військовослужбовців загону виконували завдання в районі проведення АТО, а нині ООС. І всі повернулися до своїх родин.

Новим поколінням прикордонників є з кого брати приклад стійкості, мужності та героїзму. Є ким пишатись, примножувати бойові традиції та вписувати нові сторінки історії», - додав очільник відомства.

Найкращим прикордонникам Чернівецького загону Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал вручив державні нагороди та відзнаки.



