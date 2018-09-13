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Петро Цигикал: «Необхідно розуміти, що агресор не спить, і ми повинні дати гідну відсіч у випадку якихось форс-мажорних обставинах»

Суспільство | 13-09-2018, 16:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    

На цьому під час своєї поїздки на Буковину наголосив Голова Держприкордонслужби.

«Державна прикордонна служба України – це правоохоронний орган спеціального призначення», - сказав сьогодні під час перебування у Чернівецькому прикордонному загоні Голова державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

«Сьогодні ми розвиваємося за двома напрямками. Перший напрямок - це правоохоронний, і другий, - де ми нарощуємо свої зусилля на сході нашої країни, збільшуємо кількість наших резервів. Зокрема, - це 3 військові комендатури та декілька бойових застав. Крім того, Голова служби зауважив, що сьогодні ми нарощуємо зусилля з мобільними підрозділами. Збільшуємо кількість наших спецназівців:

«Думаю, що до кінця року ми будемо мати близько 1000 осіб особового складу нашого спецназу. І нарощуємо зусилля з морського спецназу, а це - близько 270 людей, які будуть нести службу в підрозділах по акваторії Азовського та Чорного морів».

«Необхідно розуміти, що агресор, як кажуть, не спить, нарощує свої зусилля, і ми повинні дати гідну відсіч у випадку якихось форс-мажорних обставинах», - зауважив Голова прикордонного відомства.
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