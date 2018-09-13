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На Львівщині знизились ціни на продукти

Суспільство | 13-09-2018, 19:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 5 5    


Індекс споживчих цін в Україні у серпні 2018 року становив 100%.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.
Відтак, на Львівщині у серпні 2018 року, у порівнянні з липнем 2018 року, знизилися ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у середньому на 1%.
Зокрема, овочі подешевшали на 9%, фрукти – на 6%. 
Одяг і взуття подешевшали у середньому на 1%.
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