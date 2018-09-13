На Львівщині знизились ціни на продукти Суспільство | 13-09-2018, 19:44 0 5



Індекс споживчих цін в Україні у серпні 2018 року становив 100%.



Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

Відтак, на Львівщині у серпні 2018 року, у порівнянні з липнем 2018 року, знизилися ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у середньому на 1%.

Зокрема, овочі подешевшали на 9%, фрукти – на 6%.

Одяг і взуття подешевшали у середньому на 1%.

