Для студентства стартує проект Школа Успішної Молоді Суспільство | 13-09-2018, 19:48 0 85

18 вересня стартує Школа Успішної Молоді – серія інтерактивних тренінгів для студентів 1-го курсу.

У межах школи відбудуться тренінги з трьох напрямків: фінансова грамотність, емоційна компетентність та психологія стосунків.

Кожен курс, тривалістю 1 місяць, охоплюватиме 7-8 зустрічей з професійними тренерами, які допоможуть молоді навчитися мудро розпоряджатися власними коштами, переживати та ефективно виражати свої емоції, будувати якісні стосунки з ближніми.

Мета проекту: заповнити прогалини в освіті студентів вищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації та прищепити їм навички у цих сферах.

Проект реалізовує ЛОГО «МІСТОК» за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА в рамках конкурсу проектів Обласної програми «Молодь Львівщини» на 2016-2020 роки.

Тренінги відбуватимуться щовівторка та щочетверга з 15:00 по 16:30.

Місце поведення: пл. Данила Галицького, 8, Львів, конференц-зал Львівського вищого професійного училища харчових технологій.

Контакти організаторів: 097 476 43 05 - Софія Чопань; 093 96 54 190 – Іванка Рудакевич.

За перебігом проекту слідкуйте тут.

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