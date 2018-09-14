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Для студентства стартує проект Школа Успішної Молоді
|Суспільство | 13-09-2018, 19:48
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18 вересня стартує Школа Успішної Молоді – серія інтерактивних тренінгів для студентів 1-го курсу.
У межах школи відбудуться тренінги з трьох напрямків: фінансова грамотність, емоційна компетентність та психологія стосунків.
Кожен курс, тривалістю 1 місяць, охоплюватиме 7-8 зустрічей з професійними тренерами, які допоможуть молоді навчитися мудро розпоряджатися власними коштами, переживати та ефективно виражати свої емоції, будувати якісні стосунки з ближніми.
Мета проекту: заповнити прогалини в освіті студентів вищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації та прищепити їм навички у цих сферах.
Проект реалізовує ЛОГО «МІСТОК» за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА в рамках конкурсу проектів Обласної програми «Молодь Львівщини» на 2016-2020 роки.
Тренінги відбуватимуться щовівторка та щочетверга з 15:00 по 16:30.
Місце поведення: пл. Данила Галицького, 8, Львів, конференц-зал Львівського вищого професійного училища харчових технологій.
Контакти організаторів: 097 476 43 05 - Софія Чопань; 093 96 54 190 – Іванка Рудакевич.
За перебігом проекту слідкуйте тут.
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