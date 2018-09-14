Фіскальна служба Львівщини нагадує про сплату податку на нерухоме майно Суспільство | 13-09-2018, 19:49 0 83

Цього року мешканці Львівщини сплачують податкові зобов’язання згідно із отриманими податковими повідомленнями - рішеннями про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2017 рік.



Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області.

Сума податку залежить від ставок, прийнятих органами місцевого самоврядування, де знаходиться житлова або комерційна нерухомість і від розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня року, за який проводиться нарахування податку.

Податкові повідомлення - рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, були надіслані платникам поштовим відправленням за місцем їх податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня 2018 року.

Розрахунок податку здійснено на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Термін сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становить 60 днів з моменту отримання такого повідомлення - рішення.

Станом на 11.09.2018 року велика кількість податкових повідомлень - рішень про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повертаються поштовими відділеннями із зазначенням причини: за закінченням встановленого строку зберігання або не проживає.

Інформація щодо місця реєстрації - це інформація внесена до інформаційних баз фіскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фіскальних органів з метою отримання ідентифікаційних кодів. Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про такі зміни контролюючий орган, де він поставлений на облік. Якщо платник не повідомляє ДФС про зміну реєстрації - податкове повідомлення - рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контролюючому органі, тобто стару адресу. Таким чином платник не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку. Внаслідок чого виникає податковий борг, штрафні санкції, арешт майна.

У зв’язку з цим наголошуємо, що громадяни, у яких змінилися реєстраційні дані, зобов’язані надати в державну податкову інспекцію за місцем реєстрації заяву за формою № 5 ДР про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Для отримання платниками податку - фізичними особами більш детальної інформації щодо оподаткування фізичних осіб - власників нерухомого майна у 2018 році ГУ ДФС у Львівській області розміщено на офіційному сайті номери телефонів відповідальних за проведення нарахувань податку працівників ГУ ДФС у Львівській області, за якими можна отримати інформацію щодо нарахованого податку.

