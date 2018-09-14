Понад 10 тис осіб отримають дотацію за утримання молодняка ВРХ Суспільство | 13-09-2018, 19:52 0 116

У Львівській області станом на 1 вересня прийняли документи та нарахували дотацію 10464 фізичним особам - власникам тварин, які у своїх господарствах утримують 15099 гол молодняка ВРХ. Загальна сума дотації - 11130,3 тис гривень.



Відповідно до прийнятих документів, департамент агропромислового розвитку сформував зведену відомість та подав до Міністерства аграрної політики та продовольства України для виплати другого траншу дотації фізичним особам за утримання молодняка ВРХ.

Прийняття документів на дотацію триває, третій етап буде завершений 1 грудня.

Для отримання третього траншу дотації фізичні особи-власники тварин повинні подати до органів місцевого самоврядування наступні документи:

- копії паспортів ВРХ, у випадку утримання 10 і більше голів молодняка - витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий Агентством з ідентифікації і реєстрації тварин;

- копію паспорта особи – власника тварини;

- копію довідки або договору про відкриття рахунку в банку;

- копію ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання із наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі: за досягненням віку 4 місяці - 300 гривень за голову, 8 місяців – 700 гривень, 12 місяців - 1 500 гривень. Загалом при досягненні молодняком 12 місячного віку кожен власник тварини може отримати 2500 гривень.



