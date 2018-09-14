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Надання благодійної допомоги: переваги в оподаткуванні для суб’єктів господарювання

Суспільство | 13-09-2018, 21:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 148 148    

Які переваги в оподаткуванні податком на прибуток підприємств для суб’єктів господарювання у разі надання ними благодійної допомоги?
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до ПБО, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Коригування фінансового результату до оподаткування у бік збільшення звітного періоду платником податку не здійснюється на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року:
- неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попередньо звітного року (пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);
- суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що не перевищує 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.14 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).
Крім того, відповідно до п. 33 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу тимчасово, на період проведення АТО, обмеження у розмірі 4% передбачені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, не застосовуються щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних заходів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначаться Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення АТО.
ДФС у Закарпатській області
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