Прикордонника, який зупиняючи контрабандистів, застосував зброю нагородили нагрудним знаком "За мужність в охороні державного кордону ". Суспільство | 13-09-2018, 21:43 0 127

Учора в Мукачівському прикордонному загоні відбулись урочисті заходи з нагоди вручення іменної стрічки до Бойового прапора.

Наприкінці урочистостей найкращим прикордонникам Мукачівського загону Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал вручив державні нагороди та інші відзнаки. З поміж інших військовослужбовців нагороду з рук очільника прикордонного відомства отримав і начальник відділу прикордонної служби "Яблунівка" підполковник Жарий М.В.

Нагрудним знаком "За мужність в охороні державного кордону" офіцера нагородили за проявлення принципової позиції у боротьбі з проявами протиправної діяльності на кордоні. За короткий термін свого перебування на посаді керівник підрозділу дав зрозуміти контрабандистам, що господарювати на державному кордоні вони не будуть.

Так 24 серпня, у ході перевірки інформації про ймовірну протиправну діяльність, прикордонники виявили транспортний засіб УАЗ, який рухався у бік державного кордону. Помітивши наряд, правопорушники стали утікати. На заваді втікачам, став підполковник Жарий М.В., який аби зупинити контрабандистів, після попереджувальних пострілів застосував зброю відносно автомобіля. Проте зловмисники, здійснивши спробу наїзду на прикордонника, вдались до втечі. А вже наступного дня особи, які неодноразово попадали у поле зору прикордонників, як такі, що намагаються займатись протиправною діяльністю на кордоні, звернулись до поліції із заявою про нібито здійснення на них нападу невідомими особами.

Своїми діями прикордонник дав гідну відсіч контрабандистам, за що й отримав почесну нагороду.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



