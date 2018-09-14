За вісім місяців 2018-го місцеві скарбниці Закарпаття отримали понад 2,5 млрд грн податків Суспільство | 13-09-2018, 21:43 0 102

Про це повідомляють у Головному управлінні ДФС у Закарпатській області та зазначають, що за січень-серпень цього року до місцевих бюджетів надійшло на 462,6 млн грн більше, порівняно з відповідним терміном минулого року.

Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети Закарпаття залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб протягом восьми місяців поточного року склали понад 1,7 млрд грн, що на 377,8 млн грн більше відповідного періоду 2017 року.

Наступним за рівнем надходжень став єдиний податок. «Спрощенці» сплатили до бюджету понад 373,2 млн грн, що більше за січень-серпень 2017-го на 77 млн грн.

За вказаний термін місцеві бюджети отримали понад 182,2 млн грн земельного податку та орендної плати за землю. Також суттєво наповнює місцеві бюджети акцизний збір з роздрібного продажу підакцизних товарів, цьогоріч надходження вже склали 136,6 млн грн.

Тільки активність громад Закарпаття та бізнесу, створення легального ринку зайнятості, виплати «білої» заробітної плати, а також сплата прозоро і в повному об’ємі податків та зборів підприємницькою громадою, забезпечать додаткові бюджетні резерви для соціально-економічного розвитку нашої області, – переконані фахівці відомства.

ДФС у Закарпатській області

