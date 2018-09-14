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Пожежа у таборі "Вікторія": на згарищі знайшли другий кип'ятильник - ЗМІ

Суспільство | 14-09-2018, 05:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    
Група незалежних експертів, яких залучили до розслідування трагедії в одеському таборі "Вікторія" на вимогу батька загиблої Соні Мазур, знайшла на згарищі другий кип'ятильник.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Зазначається, що кип'ятильник виявили на місці однієї з кімнат, але не в тій, з якої розпочалася пожежа.

"Обвуглений прилад є важливим речовим доказом, якого раніше не помітило офіційне слідство. Це - другий кип'ятильник, який вдалося виявити на згарищі", - наголошують журналісти.

Перший електроприлад вилучили одразу після трагедії на місці загоряння - у кімнаті художнього керівника колективу "Адель" Тетяни Єгорової, яка відпочивала у таборі разом із дітьми.

Слідство розглядало версію, що пожежа сталася саме через перший невимкнений кип’ятильник.

"За численними показами очевидців трагедії, у ніч пожежі Тетяна Єгорова нібито кричала, що забула вимкнути кип'ятильник. Але сама керівниця ансамблю згодом цю інформацію публічно заперечила. А в матеріалах провадження існують й інші свідчення - на користь Єгорової.

Так чи інакше, слідство не змогло встановити, чи міг перший знайдений кип’ятильник справді стати причиною пожежі. Не підтвердилися й інші вірогідні причини загоряння", - йдеться у розслідуванні.

Другий електроприлад незалежні експерти передали правоохоронцям. Крім цього, на згарищі знайшли останки дітей.



"Журналісти звернулися до голови поліції Одеської області і запитали його, чому його підлеглі не виявили таких важливих речей", - підкреслюють у Слідство.Інфо.

Голова поліції Одещини Дмитро Головін заявив, що без офіційного "паперу" неможливо говорити про те, важливий доказ чи ні. На його думку, це стосується як останків дітей, так і другого кип'ятильника.

"Виявлення цих фрагментів - звучить цинічно - жодним чином не впливає на хід розслідування, і на факти - причинно-наслідковий зв’язок", - зазначив Головін.

Нову групу фахівців залучити до розслідування у червні 2018 року дозволив Приморський райсуд Одеси, ухваливши клопотання Олексія Мазура, донька якого загинула у таборі "Вікторія".

На місці трагедії зараз працюють фахівці незалежного інституту судових експертиз (Україна) та фахівці з Міжнародного інституту експертиз (Естонія).

Раніше голова Одеської ОДА Максим Степанов доручив главі обласної поліції Дмитру Головіну провести службову перевірку щодо затягування розслідування кримінального провадження стосовно загибелі дітей через пожежу у таборі "Вікторія".

Як повідомлялося, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія"

Пізніше прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.

У квітні 2018 року виховательку "Вікторії" Наталію Цокур (Янчук) засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

У липні під час проведення незалежної експертизи у таборі "Вікторія", де у вересні 2017 року через пожежу загинули троє дітей, фахівці знайшли рештки кісток.
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