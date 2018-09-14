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Вибухи газу в американському штаті Массачусетс: щонайменше 6 постраждалих

Суспільство | 14-09-2018, 05:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    
Щонайменше 6 людей отримали поранення після серії із 70 вибухів, які прогриміли поблизу Бостона (штат Массачусетс, США). За попередніми даними, стався витік газу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що газ в усі будинки поставляла компанія Columbia Gas, яка раніше повідомляла про проблеми на лініях.

Для уникнення летальних випадків, поліція і рятувальники наказали жителям сусідніх із постраждалими будинків, та будинків, які обслуговує компанія Columbia Gas, евакуюватися.

Місцева влада повідомляє, що пожежники борються з вогнем у Лоуренсі, Андовері та Північному Андовері, у 40 км на північ від Бостона.

"Вулиці потемніли, коли влада відключила електроенергію та закрила газову службу, щоб зупинити подальші вибухи", - йдеться у повідомленні.

У місті Андовер постраждали щонайменше три людини, включно з рятувальником.

Поліція штату Массачусетс заявила, що загалом було зареєстровано 70 пожеж, вибухів або розслідування витоку газу.
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