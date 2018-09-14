Найнижчу середню заробітну плату виплачують у сфері роздрібної торгівлі Суспільство | 14-09-2018, 14:06 0 70

Головним управлінням ДФС у Львівській області на постійній основі проводиться моніторинг поданої звітності з єдиного внеску суб’єктами господарювання, які використовують у господарській діяльності працю найманих працівників.

Найнижчу середню заробітну плату виплачують у сфері роздрібної торгівлі - 4 182,0 гривень, у цій галузі у трудових відносинах перебуває понад 32 тис. найманих працівників.

Непоодинокими випадками є звернення громадян до Головного управління ДФС у Львівській області щодо розбіжностей між нарахованою заробітною платою відповідно до звітності з єдиного внеску та фактичною заробітною платою яку виплачують на ,,руки”.

Не секрет, що однією з складових, яка впливає на розмір пенсії є заробітна плата, яку отримував найманий працівник та яка відображена у податковій звітності.

Головне управління ДФС у Львівській області закликає усіх свідомих громадян скористатися своїм правом, а саме ст.110 Кодексу законів про працю – при кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;

в) сума заробітної плати, що належить до виплати.

Здійснення контролю за рівнем виплати своєї заробітної плати дозволить в майбутньому отримувати гідний розмір пенсії.

