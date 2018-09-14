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Діяльність десяти нелегальних АЗС викрито слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області з початку вересня 2018 року

Суспільство | 14-09-2018, 14:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    

З початку вересня слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області та спільно з оперативним підрозділом УСБУ у Львівській області в межах розслідування кримінального провадження за фактом вчинення невстановленими особами придбання, зберігання та реалізації нафтопродуктів на території Львівської області та м. Львова, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України проведено 10 обшуків на території Львівської області. По одному обшуку у м.Львові, Радехівському, Буському та Мостиському районах та по три – у Жовківському та Дрогобицькому районах.
Під час обшуків викрито 10 нелегальних автозаправних станцій. Їх діяльність припинено. Вилучено спеціалізоване обладнання, паливно-мастильні матеріали орієнтовно в кількості 32,5 тисяч літрів загальною вартістю 910 тисяч гривень.
Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.
Довідково.
Відповідно до ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (далі – ККУ) незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, – караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно із ч. 3 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» ККУ дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
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