Майже 3 мільярди гривень єдиного соціального внеску сплатили з початку року великі платники Західного регіону Суспільство | 14-09-2018, 14:29 0 92



За вісім місяців 2018 року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ДФС, надійшло майже 3 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 20 мільйонів більше від індикативних показників. Тільки у серпні поточного року великий бізнес Заходу перерахував 346 мільйонів гривень єдиного соціального внеску.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 782 млн. гривень.

Львівське управління Офісу ВПП ДФС нагадує, що з 01.08.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України 15.05.2018 №511 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Відповідно до внесених Наказом №511 змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, з 01.08.2018 Додаток 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (звітний період серпень місяць 2018 року, термін подання протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду) та Додаток 5 «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (звітний період за 2018 рік) будуть подаватися за новими формами.

Звітність за новими формами, затвердженими наказом №511, подаватиметься платниками єдиного внеску з 01.09.2018 за звітні періоди починаючи з серпня 2018 року.



