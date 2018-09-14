Відзавтра контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» відновлюють свою роботу Суспільство | 14-09-2018, 16:40 0 59





Завтра, 15 вересня 2018 року, контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» відновлять свою роботу. Операції щодо здійснення пропуску осіб та транспорту через адмінмежу прикордонники Херсонського загону розпочнуть о 10.00.



Нагадаємо, що для збереження життя та здоров`я громадян, які прямували через КПВВ, і персоналу Держприкордонслужби через небезпечну екологічну ситуацію, що склалася на заводі «Титан» на території ТОТ АР Крим, було прийнято рішення про тимчасове припинення роботи цих контрольних пунктів в’їзду-виїзду.



Відмітимо, що Державна прикордонна служба продовжить відстежувати ситуацію. У разі погіршення ситуації і виникнення загрози життю та здоров’ю мирного населення може знову бути прийняте окреме рішення про припинення здійснення пропуску громадян через КПВВ.