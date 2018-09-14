Російський прикордонний катер в Азовському морі здійснював провокаційні дії небезпечними маневрами Суспільство | 14-09-2018, 16:41 0 60 В Азовському морі російський прикордонний катер створив провокаційні дії небезпечно маневруючи поряд з українським катером Морської охорони.



В районі Довжанської коси у ході несення служби катер Маріупольського загону морської охорони виявив російський прикордонний сторожовий катер типу «Мангуст».



Під час опитування російський екіпаж повідомив, що слідує згідно з завданням, однак після цього змінив курс та вирушив у напрямку українського катера. При цьому він здійснював небезпечні маневри і наблизився на декілька метрів до катера Держприкордонслужби. Росіянам порекомендували змінити курс, на що вони знову відповіли небезпечним маневром, створюючи небезпечні умови навігації. Далі російський прикордонний сторожовий катер все ж змінив напрямок руху.



Такими діями екіпаж прикордонної служби ФСБ Росії порушив вимоги Міжнародних правил попередження зіткнення суден у морі та намагається створювати провокаційні дії.





