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Російський прикордонний катер в Азовському морі здійснював провокаційні дії небезпечними маневрами

Суспільство | 14-09-2018, 16:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    
В Азовському морі російський прикордонний катер створив провокаційні дії небезпечно маневруючи поряд з українським катером Морської охорони.

В районі Довжанської коси у ході несення служби катер Маріупольського загону морської охорони виявив російський прикордонний сторожовий катер типу «Мангуст».

Під час опитування російський екіпаж повідомив, що слідує згідно з завданням, однак після цього змінив курс та вирушив у напрямку українського катера. При цьому він здійснював небезпечні маневри і наблизився на декілька метрів до катера Держприкордонслужби. Росіянам порекомендували змінити курс, на що вони знову відповіли небезпечним маневром, створюючи небезпечні умови навігації. Далі російський прикордонний сторожовий катер все ж змінив напрямок руху.

Такими діями екіпаж прикордонної служби ФСБ Росії порушив вимоги Міжнародних правил попередження зіткнення суден у морі та намагається створювати провокаційні дії.
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