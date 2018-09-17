Після підвищення прохідного балу до медвишів вступило на 28% менше абітурієнтів Суспільство | 17-09-2018, 03:43 0 90 Кількість першокурсників медичних вищих навчальних закладах скоротилася в середньому на 28%, ніж у попередні роки. Причиною став бар’єр у 150 балів, які відтепер мають набрати абітурієнти на ЗНО для вступу до таких вишів.



Про це розповіла віце-президентка Київської школи економіки і радниця міністерки охорони здоров’я Інна Совсун в ефірі Громадського радіо.



"Ми побачили ефект по кількості набору. Більшою мірою це за рахунок контрактників, тому що переважна кількість бюджетників все-таки долає поріг у 150 балів. Натомість скорочення по контрактникам були суттєвішими. Раніше, на жаль, на контракт можна було вступити з дуже низькими балами. Це не є провиною університетів, це системна проблема", — розповіла вона.



Нагадаємо, цього року в рамках реформи медичної освіти зріс прохідний бар’єр балів, які має набрати абітурієнт для вступу на медичні спеціальності у ВНЗ.



Відтепер він становить 150 балів із 200 можливих.



Медична галузь має реформуватися в кілька етапів: прохідний бал, міжнародні незалежні оцінювання під час навчання і посилення вимог до стандартів викладання.



Цьогоріч на спеціальності "Стоматологія", "Медицина" і "Педіатрія" могли вступити лише ті абітурієнти, які набрали понад 150 балів за результатами ЗНО з конкурсних предметів — біології, хімії або математики. Це сприятиме тому, що професію лікаря отримуватимуть найкращі, говорять у МОЗ.