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У Македонії пройшов мітинг на підтримку зміни назви країни
|Суспільство | 17-09-2018, 06:51
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|Кілька тисяч македонців зібралися в столиці Македонії Скоп'є, щоб висловити свою підтримку членства в НАТО і Європейському союзі і зміни назви країни.
Про це пише Reuters.
Натовп із македонськими прапорами пройшов через центр міста Скоп'є і зупинився перед офісом Європейського союзу в Македонії.
"ЄС і НАТО - безпечний шлях, для нас немає іншої альтернативи. Це наш орієнтир для кращого життя", - заявив під час мітингу прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв.
Він закликав людей підтримати "історичне" рішення на референдумі про вступ до ЄС і НАТО і угоду з Грецією про перейменування країни в Північну Македонію, який пройде 30 вересня.
У свою чергу, македонські націоналісти, які виступають проти угоди, також організували в цей день мітинг у східному місті Стіл. Як повідомляється, на заході були присутні близько 2 тисяч осіб.
"Вони (уряд) використовують сильну волю македонського народу для досягнення європейських стандартів, справжнього процвітання, стабільності і безпеки, щоб протягнути угоду, яке суперечить нашим державним і національним інтересам", - заявив лідер опозиційної партії "ВМРО-ДПМНЄ" Християн Мічкоскі.
Греція, яка є членом НАТО і ЄС, заблокувала заявки Македонії, побоюючись, що її назва має на увазі територіальні претензії до грецької провінції Македонія.
Уряд Заева, обраний в 2017 році, підштовхнув до угоди з Грецією, і обидві сторони домовилися про нову назву.
Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, більше 50 відсотків громадян будуть голосувати, причому більшість підтримують заявки на членство в НАТО і ЄС і рішення про зміну назви.
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