Відвідувачам ресторану в Солсбері стало погано не через "Новічок" Суспільство | 17-09-2018, 06:53 0 84

Причиною поганого самопочуття двох відвідувачів ресторану в Солсбері був не "Новічок".



Про це повідомила поліція Уїлтшира, пише BBC.



У неділю ввечері в ресторан Prezzo, розташований на центральній вулиці, викликали поліцію, коли парі, яка там вечеряла, стало несподівано погано.



Поліцейські надали інциденту статус особливої ​​важливості, ресторан оточили. Свідки повідомляли, що на місці події бачили оперативника в костюмі хімічного захисту.



"У зв'язку з недавніми подіями в місті і побоюваннями, що пара могла зазнати впливу невідомої речовини, усіма службами було вжито найсерйозніші заходи щодо виявлення причин події", - йдеться в заяві поліції графства Уїлтшир.



Постраждалі були відразу госпіталізовані і залишаються під наглядом досі. Їх імена не називаються, відомо лише, що чоловікові більше 40 років, жінці - за 30.