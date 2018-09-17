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Відвідувачам ресторану в Солсбері стало погано не через "Новічок"
|Суспільство | 17-09-2018, 06:53
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Причиною поганого самопочуття двох відвідувачів ресторану в Солсбері був не "Новічок".
Про це повідомила поліція Уїлтшира, пише BBC.
У неділю ввечері в ресторан Prezzo, розташований на центральній вулиці, викликали поліцію, коли парі, яка там вечеряла, стало несподівано погано.
Поліцейські надали інциденту статус особливої важливості, ресторан оточили. Свідки повідомляли, що на місці події бачили оперативника в костюмі хімічного захисту.
"У зв'язку з недавніми подіями в місті і побоюваннями, що пара могла зазнати впливу невідомої речовини, усіма службами було вжито найсерйозніші заходи щодо виявлення причин події", - йдеться в заяві поліції графства Уїлтшир.
Постраждалі були відразу госпіталізовані і залишаються під наглядом досі. Їх імена не називаються, відомо лише, що чоловікові більше 40 років, жінці - за 30.
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