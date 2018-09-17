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У Києві водій таксі влетів у зупинку: дві жінки зазнали травм
|Суспільство | 17-09-2018, 06:55
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|У Києві на Оболоні водій таксі в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок ДТП двоє жінок отримали тілесні ушкодження.
Як повідомили ввечері 16 вересня у відділі комунікації поліції Києва, ДТП сталася через те, що водій не впорався з керуванням.
"Аварія трапилася близько 20:00 на вулиці Маршала Тимошенка. Правоохоронці встановили, що таксист, перебуваючи за кермом "Нісана", не впорався з керуванням і врізався у зупинку громадського транспорту", - повідомили у поліції.
За попередньою інформацією лікарів, в однієї з постраждалих внаслідок ДТП - травма руки, в іншої - закрита черепно-мозкова травма.
"Правоохоронці підозрюють, що чоловік перебував за кермом, ймовірно, під дією наркотичних речовин, тож таксиста доставляють до лікаря-нарколога для встановлення алкогольного або наркотичного сп‘яніння", - заявили у поліції.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
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