У Києві водій таксі влетів у зупинку: дві жінки зазнали травм Суспільство | 17-09-2018, 06:55 0 77 У Києві на Оболоні водій таксі в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок ДТП двоє жінок отримали тілесні ушкодження.



Як повідомили ввечері 16 вересня у відділі комунікації поліції Києва, ДТП сталася через те, що водій не впорався з керуванням.



"Аварія трапилася близько 20:00 на вулиці Маршала Тимошенка. Правоохоронці встановили, що таксист, перебуваючи за кермом "Нісана", не впорався з керуванням і врізався у зупинку громадського транспорту", - повідомили у поліції.



За попередньою інформацією лікарів, в однієї з постраждалих внаслідок ДТП - травма руки, в іншої - закрита черепно-мозкова травма.



"Правоохоронці підозрюють, що чоловік перебував за кермом, ймовірно, під дією наркотичних речовин, тож таксиста доставляють до лікаря-нарколога для встановлення алкогольного або наркотичного сп‘яніння", - заявили у поліції.



Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.